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Spor

Brezilya'da hedef Carlo Ancelotti

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan önce takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi27 Mart 2025 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
Brezilya'da hedef Carlo Ancelotti
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Brezilya Milli Takımı'nda Arjantin'e karşı alınan 4-1'lik yenilgi sabırları taşırdı.

Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük çağrıları yeniden yükseldi.

Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor.

Haberde, Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun Ancelotti için yeniden harekete geçtiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERE YOĞUNLAŞILACAK

Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı belirtildi.

  • Carlo Ancelotti
  • Brezilya Milli Takımı
  • 2026 Dünya Kupası

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