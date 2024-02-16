Brezilya'da Joao Pedro depremi! Direkt biletini kestiler

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, yaşadığı talihsiz sakatlıklarla boğuştu. Ardından süre aldığı maçlarda da beklentiyi karşılayamayınca, gözden çıkarıldı. Yıldız oyuncu, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiralık olarak transfer oldu. Ülkesinden de kötü bir performansın ardından taraftar için kabusa döndü.

JOAO PEDRO GERİ DÖNÜYOR!

Brezilya basınının haberine göre; Gremio, Joao Pedro'nun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Deneyimli oyuncu, gösterdiği kötü performansın ardından taraftarlar tarafından çoğu maçta ıslıklandı.

SADECE 7 MAÇTA SÜRE ALDI!

Bu sezon Brezilya ekibiyle sadece 7 maçta süre alan tecrübeli santrfor, ağları 2 kez havalandırabildi.

Star Gazetesi