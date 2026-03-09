İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Brezilya'da olaylı maç! 23 oyuncu kırmızı kart gördü

Brezilya'da Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finalinde Cruzeiro ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. İkinci yarının uzatma dakikalarında bitime saniyeler kala oyuncular birbirine girdi. 23 oyuncu kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

9 Mart 2026 Pazartesi 14:07
Brezilya'da olaylı maç! 23 oyuncu kırmızı kart gördü
Brezilya'da Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finalinde Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan maçta çıkan yumruklu kavga nedeniyle 23 kırmızı kart gösterildi.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarının bitimine 30 saniye kala oyuncular birbirine girdi.

Atletico Mineiro kalecisi Everson ve Cruzeiro'nun orta saha oyuncusu Christian'ın çarpışmasıyla başlayan kavgaya kısa sürede diğer oyuncular da katıldı. Teknik heyetin de sahaya girmesiyle kavga büyüdü. Atletico Mineiro forması giyen 39 yaşındaki eski Brezilya milli forvet Hulk da kavgaya karışanlar arasında yer alması dikkati çekti.

Güvenlik güçlerinin uzun süren müdahalenin ardından oyuncular sakinleştirilirken maç Cruzeiro'nun Kaio Jorge ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Cruzeiro, 2019'dan bu yana ilk kez eyalet şampiyonu oldu.

Maçın ardından Brezilya basınından Globo'ya konuşan maçın hakemi Matheus Candancan, maç sırasındaki kaos nedeniyle kimsenin oyundan atılamadığını ancak geriye dönük olarak 23 oyuncunun kırmızı kart ile cezalandırdığını belirtti.

