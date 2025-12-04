İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4593
  • EURO
    49,65
  • ALTIN
    5730.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Brezilya'da şampiyon Flamengo

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde Flamengo, sahasında konuk ettiği Ceara'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Brezilya'da şampiyon Flamengo
ABONE OL

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Flamengo, sahasında Ceara'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'dan geldi.

Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao (Brezilya Lig Şampiyonluğu) ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası (Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası) ve Copa do Brasil (Brezilya Kupası) kupalarını da müzesine götürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.