Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla göz doldurdu.

Talisca, Sarı-Lacivertliler ligde ve kupada şampiyonluk yaşayamasa da takımın en kilit oyuncusu olarak öne çıktı. Hem forvette hem de on numarada forma giyen 32 yaşındaki futbolcu toplamda 45 karşılaşmada görev aldı. 27 gol ve 5 asistlik skor katkısında bulunan yıldız oyuncu, Avrupa'da da adından söz ettirdi. Başarılı futbolcu bu istatistiklerle Avrupa'nın en çok gol atan Brezilyalı oyuncusu olmayı başardı.

THIAGO VE VINI SEÇİLDİ

32 gol+asist yapan Talisca, toplam gol katkısında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un ardından ikinci sırada yer aldı. Vinicius, Flashscore verilerine göre 53 maçta 34 gol+asist katkısı verdi. Ancak Vini, attığı gol sayısı olarak Talisca'nın 2 basamak gerisinde kaldı (22 gol ve 12 asist). Adı F.Bahçe ile anılan Brentford'lu Igor Thiago ise 26 golle Talisca'nın ardından 2. sırada yer aldı. Thiago ve Vinicius, milli takıma seçildi. Kanarya'nın yıldızı Talisca ise Ancelotti'nin tercihi arasında yer almadı.

PENALTILARDA ELENMİŞLERDİ

2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Birçok Brezilyalı taraftar, grup maçlarında ve ileriki turlarda Talisca'nın skor tehdidine ve bireysel yeteneğine ihtiyaç duyacaklarını belirtiyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye hala bu konuda sosyal medyada yoğun bir tepki var. Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarda 4-2 mağlup olarak elenmesi hatırlatılarak, skorer oyuncuların önemine vurgu yapıldı.