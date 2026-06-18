İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4521
  • EURO
    53,2549
  • ALTIN
    6312.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Brezilya'dan Ankara'da 5 setlik zafer

Brezilya, Ankara'da oynanan VNL ikinci hafta maçında Belçika'yı 3-2 mağlup ederek organizasyondaki 6. galibiyetini aldı ve namağlup serisini sürdürdü.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Brezilya'dan Ankara'da 5 setlik zafer
ABONE OL

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Belçika: Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)

Brezilya: Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)

Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 139 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Mutfak tüpü bomba gibi patladı: Korku dolu anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.