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Spor

Brezilya'dan Galatasaray'ın teklifine ret!

Peş peşe yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray Brezilya'dan ret cevabı geldi. Güney Amerika kulübü Fluminense sarı kırmızılıların Jhon Arias için yaptığı teklifi düşük buldu.

3 Şubat 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Brezilya'dan Galatasaray'ın teklifine ret!
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Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray için Brezilya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Fluminense forması giyen Jhon Arias ile ilgilendiği belirtildi.

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuJhon Arias için bir teklifinin de olduğu ancak Fluminense'nin bu teklifi düşük bulduğu ve Galatasaray'a ret cevabı verdiği aktarıldı.

YENİ BİR HAMLE OLABİLİR

Galatasaray'ın transfer dönemi bitmeden Arias için yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

Sağ kanatta forma giyen Jhon Arias'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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