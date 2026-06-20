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Spor

Brezilya'dan gövde gösterisi! İlk yarıda fişi çekti

2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan Sambacılar, gruptaki puanını 4'e yükseltti.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 05:38 - Güncelleme:
Brezilya'dan gövde gösterisi! İlk yarıda fişi çekti
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda turnuvanın mutlak favorilerinden Brezilya ile Haiti, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gruptaki ilk sınavında Fas ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Sambacılar, Haiti karşısında işini şansa bırakmadı ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçında İskoçya'ya 1-0 mağlup olan Haiti ise güçlü rakibi karşısında direnemeyerek turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya oldukça baskılı ve istekli başlayan Brezilya, aradığı golü 23. dakikada buldu. Gelişen hücumda sahneye çıkan Matheus Cunha, takımını 1-0 öne geçiren şık bir gole imza attı. Skor avantajını ele geçirdikten sonra da hücum presini sürdüren Güney Amerika temsilcisinde, 36. dakikada bir kez daha topu ağlarla buluşturan Cunha, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı.

FİŞİ VINICIUS JUNIOR ÇEKTİ

İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken, uzatma dakikalarında Brezilya'nın süper yıldızı Vinicius Junior sahne aldı. 45+3. dakikada klas bir vuruşla fileleri havalandıran yetenekli oyuncu, skoru 3-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu tayin etti.

Karşılaşmanın ikinci devresinde skorun verdiği rahatlıkla oyunun temposunu düşüren ve top kontrolünü elinde tutan Brezilya, rakibine ciddi bir tehlike şansı tanımadı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sambacılar, ilk 45 dakikada buldukları gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve gruptaki puanını 4'e yükseltti.

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