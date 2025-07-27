Sezon başı hazırlıklarında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sarı lacivertli kulüpte kariyerini sürdürmek istiyor.

TRT Spor'un haberine göre, şu ana kadar yıldız futbolcu için kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaktan memnun olan Talisca'nın önceliği ise Fenerbahçe'de kalmak.

Öte yandan yaşadığı sakatlık sonrası bireysel program uygulanan Talisca'nın tedavi süreci devam ediyor. Sahalara dönüşü için yaklaşık 11-12 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun bu süreci oldukça ciddiye aldığı ve en kısa sürede takıma katılmak istediği ifade ediliyor.