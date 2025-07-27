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Spor

Brezilya'dan talipleri vardı! Anderson Talisca kararını verdi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca için Brezilya kulüplerinin devrede olduğu öne sürülmüştü. Talisca'nın kararını sarı lacivertli kulüpte kalmaktan yana kullandığı belirtildi.

Haber Merkezi27 Temmuz 2025 Pazar 23:04 - Güncelleme:
Brezilya'dan talipleri vardı! Anderson Talisca kararını verdi
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Sezon başı hazırlıklarında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sarı lacivertli kulüpte kariyerini sürdürmek istiyor.

TRT Spor'un haberine göre, şu ana kadar yıldız futbolcu için kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaktan memnun olan Talisca'nın önceliği ise Fenerbahçe'de kalmak.

Öte yandan yaşadığı sakatlık sonrası bireysel program uygulanan Talisca'nın tedavi süreci devam ediyor. Sahalara dönüşü için yaklaşık 11-12 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun bu süreci oldukça ciddiye aldığı ve en kısa sürede takıma katılmak istediği ifade ediliyor.

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