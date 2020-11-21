İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2020 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilyalı Hulk, Zenit'le görüşüyor
Spor

Brezilyalı Hulk, Zenit'le görüşüyor

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk Rusya'nın Zenit kulübüyle görüşüyor. 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Hulk, Zenit'ten 3 milyon euro kazanacak.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:47
ABONE OL

Çin'de Shanghai SIPG forması giyen Hulk sözleşmesini tamamladıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

31 Aralık'da sözleşmesi bitecek olan Hulk'a eski takımı Zenit'in talip olduğu ve bir sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi. Çin'de yıllık 20 milyon euro kazanan Hulk'un alacağında büyük bir indirim yapmaya hazır olduğu ve Zenit'in yıllık 3 milyon euro üzerinden sözleşme görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk, 2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euroya, 2015'da ise Zenit'ten Shanghai SIPG'ye 55 milyon euroya transfer olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.