İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilyalı yıldız Fernandinho, futbolu bıraktığını açıkladı
Spor

Brezilyalı yıldız Fernandinho, futbolu bıraktığını açıkladı

Özellikle uzun yıllar formasını giydiği Manchester City ile akıllara kazanan Fernandinho, 40 yaşındaki futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi20 Kasım 2025 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
Brezilyalı yıldız Fernandinho, futbolu bıraktığını açıkladı
ABONE OL

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyuran 40 yaşındaki Fernandinho, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı." ifadelerini kullandı.

İngiltere ekibi Manchester City'deki performansıyla akıllarda yer eden Brezilyalı orta saha oyuncusu, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ve son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giydi.

Fernandinho, Manchester City'de 5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası, Shakhtar Donetsk'te ise 6 Ukrayna ligi, 4 Ukrayna Kupası ve bir UEFA Kupası başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadı.

Brezilya Milli Takımı'nda 53 maça çıkan Fernandinho, 2 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.