Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Fransa (26 Mart) ve Hırvatistan (31 Mart) ile ABD'de oynanacak hazırlık maçları öncesinde belirlenen geniş liste duyuruldu.

Kadroda Süper Lig'den iki oyuncu da yer aldı. Ederson ve Gabriel Sara listeye dahil edildi. Sara kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Öte yandan yıldız futbolcu Neymar, açıklanan kadroda yer almadı.

Brezilya'nın açıklanan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Galatasaray, ilk kez milli takım daveti alan Sara için "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. pic.twitter.com/WGj4pqfjVa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2026

Gabriel Sara: "Çocukluk hayalinden de fazlası... Milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük hedeflerinden biriydi. Brezilya formasını giyecek olmaktan, kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve motiveyim."

Carlo Ancelotti: "Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. Galatasaray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz."