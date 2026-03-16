17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
  Brezilya'nın aday kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın yıldızı ilk kez çağrıldı!
Brezilya'nın aday kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın yıldızı ilk kez çağrıldı!

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Listede Ederson ve ilk kez çağrılan Gabriel Sara yer alırken Neymar kadroya dahil edilmedi.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 21:45
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Fransa (26 Mart) ve Hırvatistan (31 Mart) ile ABD'de oynanacak hazırlık maçları öncesinde belirlenen geniş liste duyuruldu.

Kadroda Süper Lig'den iki oyuncu da yer aldı. Ederson ve Gabriel Sara listeye dahil edildi. Sara kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Öte yandan yıldız futbolcu Neymar, açıklanan kadroda yer almadı.

Brezilya'nın açıklanan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Galatasaray, ilk kez milli takım daveti alan Sara için "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE MOTİVEYİM"

Gabriel Sara: "Çocukluk hayalinden de fazlası... Milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük hedeflerinden biriydi. Brezilya formasını giyecek olmaktan, kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve motiveyim."

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİ OYNADIĞI İÇİN..."

Carlo Ancelotti: "Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. Galatasaray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
