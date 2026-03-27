27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Spor

Brezilya'ya Raphinha'dan kötü haber

Brezilya, Fransa maçında sakatlanan Raphinha ve Wesley'in kas sakatlıkları geçirdiklerini ve aday kadrodan çıkartıldıklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edilen Raphinha ve Wesley, Fransa ile oynanan karşılaşmada sağ arka adale bölgelerinde ağrı hissetmişti.

Bugün yapılan detaylı görüntüleme testleri sonucunda her iki oyuncuda da kas sakatlığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin raporu doğrultusunda futbolcuların tedavi sürecine başlanırken, kadrodan çıkarıldıkları açıklandı.

Öte yandan teknik heyetin, bu iki ismin yerine yeni bir oyuncu çağırmayacağı ve mevcut kadroyla yola devam edeceği belirtildi.

Barcelona'nın yaptığı açıklamada, Raphinha'nın 5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.