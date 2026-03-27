Brezilya'ya Raphinha'dan kötü haber

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edilen Raphinha ve Wesley, Fransa ile oynanan karşılaşmada sağ arka adale bölgelerinde ağrı hissetmişti.

Bugün yapılan detaylı görüntüleme testleri sonucunda her iki oyuncuda da kas sakatlığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin raporu doğrultusunda futbolcuların tedavi sürecine başlanırken, kadrodan çıkarıldıkları açıklandı.

Öte yandan teknik heyetin, bu iki ismin yerine yeni bir oyuncu çağırmayacağı ve mevcut kadroyla yola devam edeceği belirtildi.

Barcelona'nın yaptığı açıklamada, Raphinha'nın 5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.