Brezilya'ya Vinicius Junior'dan kötü haber

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, milli takım kampında sakatlandı. Vinicius, Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde antrenmana katılamadı.

Yıldız futbolcunun son durumu hakkında endişeli bekleyiş sürüyor. Hem Brezilya Milli Takım'ı hem de sezonun son düzlüğüne giren Real Madrid için son derece önemli olan oyuncuda, bir yırtık tespit edilmemesi ise sevindirici bir haber olarak belirtildi.

Yakın zamanda Vinicius Junior'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.