Brian Windhorst: Kyrie, Lakers'e gidebilir

ESPN başyazarlarından Brian Windhorst, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in Los Angeles Lakers'a "gitmeye hazır" olduğunu iddia etti.

Windhorst, Mavericks'e takas edilmeden önce geçtiğimiz yaz döneminde Lakers'la yoğun şekilde adı geçen ve geçtiğimiz gece Batı Konferansı Finallerinden elenen LA ekibinin Denver Nuggets'a karşı oynadığı karşılaşmada izleyiciler arasında yer almış olan Irving'in halen LA'e gidebileceğini belirtti.

"Kyrie'nin (Irving) gitmeye hazır olduğunu ve Lakers'ın 'Bakın, konferans finallerine geldik, (D'Angelo) Russell' Kyrie ile değiştirsek neler olurdu bir düşünün?' dediklerini tahmin edebiliyorum. Serinin sona erme şeklinin, bunun olma şansını artırdığını düşünüyorum."

Nuggets'a karşı başarısız bir seri geçiren Russell'ın sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bu da Irving'in serbest oyuncu döneminde LA'e gidebilmesi ihtimaline kapıyı açıyor.

Windhorst ayrıca, yakın zamanda yürürlüğe girecek olan maaş sınırı kısıtlamaları göz önüne alındığında, Irving'in Lakers'a gitmesinin potansiyel zorluklarına da dikkat çekti.

LeBron James ve Anthony Davis bu sezon toplamda 82 milyon dolardan fazla maaş alıyorlar ve bu miktar, gelecek yıl yaklaşık 94 milyon dolara çıkacak ve Lakers ekibi bu sırada sınırlı serbest oyuncu Austin Reaves'i de tutmaya çalışacak.

"Biraz manevra yapmak gerekecek ve Kyrie muhtemelen maksimum kontrat alamayacak. Lakers bir şekilde Dallas'la bunun üzerinde uğraşmak durumunda kalacak. Ama bunu çözebilirler. Reeves'i tutup aynı zamanda Kyrie'yi de alabilirler."

Lakers'ın önümüzdeki sezon tam maaş garantisi olan sadece üç oyuncusu bulunuyor: Davis (53.4 milyon $), James (40.6 milyon $) ve Max Christie (1.7 milyon $).

James ve Irving, 2014-2017 yılları arasında Cleveland Cavaliers'ta takım arkadaşı oldukları süreçte üç kez NBA Finallerine yükselmiş ve 2016'da bir şampiyonluk kazanmışlardı. Kyrie bu sezon 60 maçta, 27.1 sayı, 5.5 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.