Brian Windhorst: Luka Doncic'in bu performansı kabul edilemez

ESPN yazarı ve analisti Brian Windhorst, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'i, Boston Celtics'e karşı oynadığı NBA Finalleri'nin 3. maçında gösterdiği performans nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Mavericks'in şampiyonluk umudu, 3. maçta alınan mağlubiyetinin ardından takımın 0-3 geri düşmesiyle neredeyse tükenmenin kıyısına geldi.

Windhorst, Doncic'in performansını eleştirerek, Slovenyalı yıldızın mutlaka kazanılması gereken bir maçta dördüncü çeyrekte altı faulle oyun dışı kalarak savunma performansını ve genel olarak hakemlere karşı davranış biçimini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

"Luka bitime dört dakika kala, beş faulü varken kabul edilemez bir şekilde yere düştüğünde, sanki bu benchin suçuymuş gibi onlara 'İtiraz etseniz iyi olur' diye bağırıyordu. Şu anda Mavericks'in tünelinde duruyorum ve öbür tarafta da kazananların olduğu Celtics tüneli bulunuyor. Eğer Luka o tünelden galip bir şekilde çıkmak istiyorsa, bu NBA Finallerinde yaşadıklarından ders çıkarmak zorunda."

Windhorst, Doncic'in karşılaşmadaki hayal kırıklığı yaratan savunmasına ve hakemlere karşı davranışının Mavericks'in galibiyetine mal olduğunu şu şekilde belirtti:

"Bu savunma performansı kabul edilemez. Kendisi sahada resmen maden gibi ve Celtics sürekli onun üzerine oynadığı için seride öne geçmiş durumda.

Ayrıca Luka'nın hakemlerden sürekli şikayetçi olması durumu da var. Hakemlere karşı bu davranışlarının ekibe zarar veriyor olmasından ötürü, bunu yapmaması için takım olarak ona resmen yalvarmışlardı."

"BÖYLE DAVRANDIĞI SÜRECE..."

"Evet, harika bir oyuncu, pek çok şeyi iyi yapıyor ve kendisinin bu performansı sayesinde buradalar. Fakat bu maçtaki performansı kabul edilemezdi ve Mavericks'in kazanamamasının nedeni de buydu.

Maç sonrası hakemler hakkında şikayette bulunması, henüz bu seviyede bir oyuncu olmadığını gösteriyor. Mavericks'in bu konumda olmasının sebebi de bu. Maç içindeki bu kötü alışkanlıklarını düzeltmediği takdirde, bu tünelden asla ellerinde kupayla geçemezler."

Doncic, 3. maçta 27 sayı (11-27, %40.7 genel şut), 6 ribaund ve 6 asistle oynamış fakat Mavericks'in dördüncü çeyrekte yakaladığı 20-2'lik serinin ardından altı faulle oyun dışı kalmıştı.