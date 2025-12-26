İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Brianna Fraser Beşiktaş BOA'da

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 17:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon ise OGM Ormanspor formalarını giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

Beşiktaş yeni oyuncusu için yayımladığı mesajında "Brianna Fraser'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fraser, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

