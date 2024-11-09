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  • Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ''dalya'' diyecek
Spor

Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ''dalya'' diyecek

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde dalya demeye hazırlanıyor.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ''dalya'' diyecek
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde dalya demeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu yaşıyor.

Fenerbahçe'de görev aldığı süre boyunca 149 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ise 99 kez sarı-lacivertli formayı terleten Osayi-Samuel, 6 kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

TAKIMDAKİ EN ESKİ İSİMLERDEN

2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, takımdaki en eski isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Mevcut kadrodaki isimlerden Fenerbahçe formasını en uzun süre giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olurken, bu futbolcuyu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip etti.

Sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ 11. MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında şans vermesi durumunda ligdeki 100. maçına çıkacak Osayi-Samuel, bu sezon ise 11. resmi karşılaşmasını oynayacak.

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 maçta forma giyen Osayi-Samuel, forma giydiği 10 müsabaka 679 dakika sahada kaldı.

Bu sezon gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında oynanan müsabakada Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı.

30 SARI, 1 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda gördüğü kart sayısıyla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takımla çıktığı 149 resmi maçta 30 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemdeki tek kırmızı kartını bu sezon gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 65. dakikada oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 87. dakikada ilk sarı kartını görürken, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Fenerbahçe formasıyla ligde 6, resmi maçlarda 7 golü bulunan Osayi-Samuel, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 14 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

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