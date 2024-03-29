Fenerbahçeli Bright-Osayi Samuel'e Leeds United'ın 7 milyon pound teklif ettiğinin öne sürülmesinin ardından İngiltere'den Nijeryalı futbolcuyla ilgili olay bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de bu sezon pek çok isim gösterdikleri performansla ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği oyunla en çok konuşulan isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel oldu.

2020/2021 sezonunun devre arasında QPR'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, sağ açıktan sağ bek pozisyonuna geçtiğikten sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Osayi ile ilgilenen kulüplerin başındaysa Leeds United geliyor. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye 7 milyon pound teklif edeceği öne sürülmüştü.

Leeds United altyapısında yetişen ve 1998-2004 yılları arasında İngiliz ekibinin kalesini koruyan eski kaleci ve futbol yorumcusu Paul Robinson, Bright Osayi-Samuel'in Leeds United'a transferi hakkında konuştu.

"7 MİLYON POUND BÜYÜK BİR FİYAT"

Leeds'in Osayi-Samuel transferinden vazgeçmesini söyleyen Robinson, MOT Leeds News'a yaptığı açıklamada "Osayi-Samuel benim gibi pek çok kişinin hakkında çok az şey bilebileceği bir oyuncu. Avrupa maçlarını takip etmediğiniz sürece Türkiye Ligi'ni izleme fırsatına sahip olmuyorsunuz. Kendisi hakkında çok az şey bildiğim bir oyuncu. 7 milyon pound (yaklaşık 8.2 milyon Euro) büyük bir fiyat gibi görünüyor.

"OSAYI SAMUEL YERİNE JOE RODON ALINMALI"

Leeds'in bu alanlarda sahip olduğu kaliteye bakmadan ve denenmemiş bir oyuncuyla Premier Lig'e girmeye bakıyorsunuz. Eğer bu kadar para harcayacaksanız bunun Joe Rodon'a harcanmasını tercih ederim. Böyle bir fırsatı değerlendiriyorsanız scouting ağınıza çok fazla güvenmeniz, o yaştaki ve bu kalitede oyunculara gereken özenin gösterilmesi gerekiyor.

"BU PARALAR HARCANACAKSA..."

Leeds'in Premier Lig'e yükselme parasıyla 7 milyon poundluk bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Umarım bu yaptıkları en büyük transfer olmaz ancak bu paralar harcanacaksa daha zorlu bir ligden daha deneyimli bir oyuncu isterim. Premier Lig'de oynaması şart değil çünkü oyuncuların Premier Lig'e gelene kadar Premier Lig ile nasıl baş edebileceklerini bilemezsiniz ancak daha yüksek seviyede biraz daha fazla kalitenin etkisi olabilir.

"POTANSİYELİ VAR AMA..."

Osayi'nin potansiyeli var ama hemen gelip Gnoto, Summerville, Rutter ve Bamford'u kesebilir mi? Bu yüzden Leeds United bu ücretlerle transfer yapacaksa gelen oyuncunun ilk 11'i etkileyecek bir futbolcu olacağını düşünmek isterim."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole doğrudan katkıda bulundu.

2025'KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Osayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8.5 milyon Euro.