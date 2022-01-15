Bright Osayi-Samuel: Takım olarak iyi değildik, mutsuzuz

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:48

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bright Osayi-Samuel "Takım olarak iyi değildik. Daha iyi oynamalıydık. Maça iyi başladık. İlk 15-20 dakika daha iyiydik. Oyunun devamında performansımız düştü. Mutsuzuz." dedi.

İsmail Kartal ile ilgili açıklama yapan Bright Osayi-Samuel "Yeni bir hocamız geldi. Onunla çalışıyoruz. Hocamızın istediği şeyleri daha iyi göstermek adına daha sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bright Osayi-Samuel ayrıca "Sonuç itibarıyla takım içinde iyi oyuncularımız var. İyi çalışmamız gerekiyor, daha iyi çalışmamız gerekiyor. Birbirimize inanmamız, en iyisi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yeni bir hocayla çalışıyoruz, yeni fikirleri var. Bizler de çok çalışarak o fikirleri uygulamalıyız. Maç maç bakarak mümkün olan derecede galibiyet almak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.