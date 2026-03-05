Bright Osayi-Samuel taraftarların hedefinde

Fenerbahçe sonrası kariyerini Birmingham City'de sürdüren Bright Osayi-Samuel, son haftalarda alınan sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline geldi. Deneyimli futbolcu, Middlesbrough karşılaşmasının ardından büyük bir tepkiye maruz kaldı.

Birmingham'ın Middlesbrough'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar, yenilginin sorumluluğunu büyük ölçüde Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'e yükledi. Sosyal medyada iki futbolcuya yönelik sert tepkiler dikkat çekerken, Osayi-Samuel özellikle taraftarların yoğun eleştirileri ve linçleriyle karşılaştı.