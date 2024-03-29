Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar hakkında ülkesi basınından Socccernet'e açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ SAVUNMAK ZORUNDAYDIK"

"Bence maçın durdurulması gerekiyordu. Kalecimize bir cisim atıldı ve kanaması vardı. Kısa süre sonra bir serbest vuruş oldu ve gol attılar, bu nasıl olabilir! Kendimizi savunmak zorunda kaldık çünkü her şey çılgıncaydı."

"KARŞILIK VERMEKTE HAKLIYDIK"

"Olaylar şiddete dönüştüğünde ve oyuncular karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez. Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bazı taraftarların elinde kesici şeyler vardı."

"EĞER YARALANSAYDIK..."

"Eğer oyuncularımızdan biri yaralansaydı, bu sadece kulüpler için değil tüm lig için sorun olurdu."

"HAKEM MAÇI DURDURMAK ZORUNDA!"

"Oyuncular kendilerini güvende hissetmedikleri ve zarar görebilecekleri bir yere gitmek istemezler. Sahaya yabancı madde atma sadece Türkiye'de değil her yerde var. Ancak, aşırıya kaçtığında hakem maçı durdurmak zorunda."