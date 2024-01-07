Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye veda ediyorlar

Fenerbahçe, bugün aldığı İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Avrupa'da ve ligde şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosunda güçlü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe kurmayları, ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak oyunculara göre transfer planları yapıyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında takılan Ryan Kent, beklenen etkiyi gösteremedi ve kiralık olarak ayrılması planlanıyor. Bright Osayi-Samuel ise takımın bu sezon kilit isimleri arasında yer alıyor.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL VE RYAN KENT'E TALİP ÇIKTI!



İngiltere basını, Championship ekibi Leeds United'ın Fenerbahçe'de iki oyuncuya talip olduğunu duyurdu. Ada ekibi, Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent'i gündemine aldı. Fenerbahçe, Ryan Kent'in ayrılmasına sıcak bakarkan, Osayi Samuel için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.

Star Gazetesi