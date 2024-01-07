İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye veda ediyorlar
Spor

Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye veda ediyorlar

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent için çarpıcı transfer gelişmesini duyurdular. İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'nin iki yıldızı Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent'e talip oldu. İşte detaylar...

7 Ocak 2024 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye veda ediyorlar
ABONE OL

Fenerbahçe, bugün aldığı İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Avrupa'da ve ligde şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosunda güçlü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe kurmayları, ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak oyunculara göre transfer planları yapıyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında takılan Ryan Kent, beklenen etkiyi gösteremedi ve kiralık olarak ayrılması planlanıyor. Bright Osayi-Samuel ise takımın bu sezon kilit isimleri arasında yer alıyor.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL VE RYAN KENT'E TALİP ÇIKTI!

İngiltere basını, Championship ekibi Leeds United'ın Fenerbahçe'de iki oyuncuya talip olduğunu duyurdu. Ada ekibi, Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent'i gündemine aldı. Fenerbahçe, Ryan Kent'in ayrılmasına sıcak bakarkan, Osayi Samuel için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.