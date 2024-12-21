5 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir haber gündeme geldi. Sarı lacivertliler ile henüz sözleşme uzatmayan ve geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcuya talipler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği merakla bekleniyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için uzun zamandır temas halinde olan sarı lacivertli yönetim, Nijeryalı'yı kadroda tutmak istiyor.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL'E WOLVERHAMPTON KANCASI

İngiliz basınının duyurduğu habere göre transfer çalışmalarında hız kazanan Premier Lig takımlarından Wolverhampton, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Turuncu siyahlı ekip, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerle sözleşme uzatmayan Nijeryalı futbolcunun vereceği karar merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 1.243 dakika süre aldı. Nijeryalı sağ bek bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Kariyerine Blackpool altyapısında başlayan Bright Osayi-Samuel, 2014-2015 sezonunda A takıma çıkma başarısı gösterdi. Burada gösterdiği performans sonrası 2017-2018 sezonunda bir başka İngiliz kulübü olan Queens Park Rangers kadrosuna katılan 26 yaşındaki sağ bek, 4 sezon burada forma giydi. Nijeryalı, 2020-2021 yaz transfer döneminde 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.