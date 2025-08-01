Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini belirten Osayi-Samuel, "Ancak benim Beşiktaş'a gitmem imkansızdı. Bunu düşünmedim bile. Çünkü 4 yıl Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe benim için çok şey yaptı." dedi.

Osayi-Samuel ayrıca, "Babası yüksek ücret istedi" iddialarına da tepki gösterdi. Nijeryalı sağ bek, "Bu haberler doğru değil. Babamla ilgili çıkanlar tamamen asılsız." ifadelerini kullandı.