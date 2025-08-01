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Spor

Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş itirafı! ''Gitmem imkansızdı çünkü...''

Fenerbahçe'den ayrılarak Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini ancak bu teklifi düşünmeden reddettiğini söyledi.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş itirafı! ''Gitmem imkansızdı çünkü...''
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini belirten Osayi-Samuel, "Ancak benim Beşiktaş'a gitmem imkansızdı. Bunu düşünmedim bile. Çünkü 4 yıl Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe benim için çok şey yaptı." dedi.

Osayi-Samuel ayrıca, "Babası yüksek ücret istedi" iddialarına da tepki gösterdi. Nijeryalı sağ bek, "Bu haberler doğru değil. Babamla ilgili çıkanlar tamamen asılsız." ifadelerini kullandı.

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