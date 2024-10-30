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Spor

Bright Osayi-Samuel'den kritik açıklama: Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2024 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel'den kritik açıklama: Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem
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Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.

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