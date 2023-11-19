Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den sıkı takip!

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla alkış alan yıldız oyuncu Bright Osayi-Samuel için Premier Lig ekiplerinin takipte olduğu bildirildi. İsmail Kartal'ın vazgeçemediği futbolculardan birisi olan başarılı oyuncu, istikrarlı görüntüsüyle İngilizleri peşinden koşturacak gibi görünüyor.

Sarı lacivertli kulübe katıldığı günden bu yana her geçen gün performansını bir üst seviyeye taşıyan Bright Osayi-Samuel, yaptığı birçok açıklamada kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürmek istediğini söylemişti.

PREMIER LİG KULÜPLERİNİN GÖZDESİ

Bu sezon da istikrarlı performansı sonrasında yeniden Ada ekiplerinin radarına giren Nijeryalı sağ bek için gelen teklifler beklentileri karşılarsa satışına onay verilecek. 25 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar Everton, Fulham ve West Ham United'ın, takipte olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Osayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asist ile oynadı.