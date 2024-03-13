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Spor

Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den sürpriz talip

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den Leed United'ın talip olduğu iddia edildi.

13 Mart 2024 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den sürpriz talip
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Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te bitecek olan Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Ada medyası, Leeds United'ın Nijeryalı oyuncuyu yeniden transfer listesine eklediğini belirtti.

7 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Haberde; Leeds'in 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon poundluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asist üreterek skora etki etti.

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