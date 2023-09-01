Brighton, Ansu Fati'yi kadrosuna kattı

Brighton Hove Albion, La Liga devlerinden Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada 20 yaşındaki Ansu Fati'nin 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

BARCELONA KARNESİ

Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 3 resmi müsabakada 47 dakika görev aldı.