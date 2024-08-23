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Spor

Brighton transferi duyurdu!

Premier Lig'de Brighton, sol bek Valentin Barco'nun sezon sonuna kadar LaLiga ekibi Sevilla'ya kiralandığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Brighton transferi duyurdu!
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Sevilla, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco'yu kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, genç sol bekin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı ifade edildi.

VALENTIN BARCO'NUN KARİYERİ

Boca Juniors'un altyapısından yetişen Valentin Barco, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Brighton'a imza attı.

Brighton'da 7 maçta forma giyen Barco, gol veya asist kaydedemedi.

Barco, Boca Juniors'ta 35 maçta süre alırken 1 gol ve 4 asistle oynadı.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Valentin Barco'nun ayrılığını açıklayan Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı.

Premier Lig ekibinin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

  • Valentin Barco
  • Sevilla kiralama
  • Brighton sol bek

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