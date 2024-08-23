Brighton transferi duyurdu!

Sevilla, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco'yu kadrosuna kattı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, genç sol bekin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı ifade edildi.
VALENTIN BARCO'NUN KARİYERİ
Boca Juniors'un altyapısından yetişen Valentin Barco, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Brighton'a imza attı.
Brighton'da 7 maçta forma giyen Barco, gol veya asist kaydedemedi.
Barco, Boca Juniors'ta 35 maçta süre alırken 1 gol ve 4 asistle oynadı.
FERDİ KADIOĞLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Valentin Barco'nun ayrılığını açıklayan Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı.
Premier Lig ekibinin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.