İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Nottingham Forest, Chris Wood'un 13. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra rakip kalede baskı kuran Brighton & Hove Albion, 42. dakikada Jack Hinshelwood'un kafa golüyle durumu 1-1 yaptı. Danny Welbeck'in 45. dakikada frikikten attığı gol sonrasında Brighton soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Konuk ekip Nottingham Forest, 70. dakikada Ramon Sosa'nın golüyle durumu 2-2 yaptı. Kalan bölümde pozisyonlar olmasına rağmen gol çıkmadı ve iki takım da birer puanla haftayı kapattı.

FERDİ İLE MORENO TARTIŞTI

Maça yedek kulübesinde başlayan ve şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu, ilk yarı ısınırken Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.

Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest 9 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Brighton & Hove Albion, Chelsea'ye konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.