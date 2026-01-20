İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Brighton, Bournemouth karşısında son dakikada puanı kurtardı

Premier Lig'in 22. haftasında Brighton ile Bournemouth 1-1 berabere kaldı. Brighton'a son dakikada puanı getiren golü Charalampos Kostoulas röveşatayla kaydetti.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 01:23 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Brighton, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. The American Express Stadyumu'ndaki maçı 1-1 tamamlandı.

Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Brighton, bu gole 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'ın röveşata golüyle cevap verdi.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 89 dakika sahada kaldı. Bournemouth'ta sakatlığı süren Enes Ünal, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Brighton 30, Bournemouth 27 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

