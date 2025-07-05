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Spor

Brighton, De Cuyper'i transfer etmek üzere

Brighton & Hove Albion, Club Brugge forması giyen genç sol bek Maxim De Cuyper'in transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Brighton, De Cuyper'i transfer etmek üzere
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Brighton & Hove Albion, Club Brugge forması giyen genç sol bek Maxim De Cuyper'in transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

İNGİLTERE YOLCUSU

Belçikalı oyuncu, transferin resmiyet kazanması için İngiltere'ye gitti. De Cuyper'in bugün Brighton'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Her şey yolunda giderse, resmi imzalar atılacak.

MİLAN VE ROMA'YI GERİDE BIRAKTILAR

Transferde Milan ve Roma'nın da devrede olduğu ancak Brighton'ın kararlılığıyla yarışı kazandığı belirtildi. Club Brugge, bu transferden 20 milyon euro + bonuslar kazanacak.

BRIGHTON'IN TRANSFER STRATEJİSİNE UYUYOR

Brighton, genç yetenekleri keşfedip geliştirme konusunda son yıllarda İngiltere'nin en dikkat çeken kulüplerinden biri oldu. De Cuyper'in profili de kulübün bu stratejisiyle mükemmel şekilde örtüşüyor.

SEZONUN PARLAYAN YILDIZLARINDANDI

De Cuyper, geride bıraktığımız sezon hem Belçika Ligi'nde hem Avrupa sahnesinde dikkat çeken performansıyla öne çıkmıştı. 24 yaşındaki sol bek, oyun zekâsı, hücuma katkısı ve istikrarıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Genç futbolcu Club Brugge formasıyla 54 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik bir performans gösterdi.

  • Maxim De Cuyper transferi
  • Brighton & Hove Albion
  • Club Brugge

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