Brighton deplasmanda Wolverhampton'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 28. dakikada Danny Welbeck'in (P) ve 85. dakikada Brajan Gauda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Brighton, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Wolverhampton ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Puanını 55'e yükselten Brighton, Premier Lig'de 9. sıraya yükselirken Wolverhampton, 41 puanla 14. sıraya geriledi.