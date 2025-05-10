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Spor

Brighton deplasmanda Wolverhampton'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 28. dakikada Danny Welbeck'in (P) ve 85. dakikada Brajan Gauda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Brighton deplasmanda Wolverhampton'ı 2 golle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 28. dakikada Danny Welbeck'in (P) ve 85. dakikada Brajan Gauda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Brighton, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Wolverhampton ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Puanını 55'e yükselten Brighton, Premier Lig'de 9. sıraya yükselirken Wolverhampton, 41 puanla 14. sıraya geriledi.

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