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Spor

Brighton duyurdu! Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11'de sahaya çıkıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu ilk kez sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce 22 dakika Premier Lig'de görev alan başarılı futbolcunun performansı merak konusu oldu. İşte detaylar...

28 Eylül 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Brighton duyurdu! Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11'de sahaya çıkıyor
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Premier Lig'de 6. hafta birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde ise Chelsea ve Brighton kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı Nottingham karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrılan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu süre bulamamıştı. Chelsea - Brighton rekabetinde ev sahibi takım rakibine üstünlük kurdu. Chelsea geçtiğimiz sezon oynadığı iki karşılaşmada da rakibini mağlup etmeyi başardı. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Premier Lig'de sadece 22 dakika süre aldı.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Chelsea, Brighton'u ağırlıyor. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma 28 Eylül cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson

Brighton: Verbruggen, Webster, Dunk, Georginio, Welbeck, Baleba, Mitoma, Ferdi Kadıoğlu, Wieffer, Estupinan, Hinshelwood.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübü Brighton'a transfer olan milli oyuncu sezon başında sakatlık geçirdi.

Transferinin ardından 1 hafta sahalardan uzak kalan oyuncu Premier Lig'de 22 dakika EFL Cup'ta ise sadece 8 dakika süre buldu.

EFL Cup mücadelesinde gol atma başarısı gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun Chelsea mücadelesine ilk 11'de başlıyor

CHELSEA VE BRİGHTON SON DURUM

Premier Lig'de Liverpool, Manchester City, Arsenal gibi takımlarla şampiyon mücadelesi vermek isteyen Chelsea sezona 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başladı. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea puan sıralamasında topladığı 10 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Brighton ise geçtiğimiz sezondan itibaren yükselen form grafiğiyle dikkat çekti. Georginio Rutter, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Gruda, Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri kadrosuna katan İngiliz ekibinde Danny Welbeck bu sezon takımın gol yükünü sırtladı. Brighton oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı.

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