Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ferdi Kadıoğlu oynadığı futbolla maçın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Brighton, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele gol sesi çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sezon Brighton'da 10'u Premier Lig olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi.

Karşılaşmanın ardından Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarlar tarafından Crsytal Palace maçının en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ferdi, maçın oyuncusu ödülünü bir kez daha kazanıyor." denildi.

Milli futbolcu ligin 5. haftasında oynanan Tottenham maçının ardından da bu ödüle layık görülmüştü.

Brigthon'ın paylaşımı:

