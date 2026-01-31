İSTANBUL 9°C / 6°C
Brighton, Everton karşısında son anda yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Brighton, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 20:14
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Brighton, Everton'u ağırladı.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü dakika 73'te Pascal Gross kaydetti. Everton'un golünü ise 90+7. dakikada Beto attı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Brighton, puanını 31 yaptı. Everton, 35 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Brighton, Crystal Palace'yi ağırlayacak. Everton, Fulham deplasmanına gidecek.

