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Spor

Brighton evinde kayıp

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton Hove & Albion ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. The Amex Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 3-1'lik skorla kazandı.

15 Aralık 2024 Pazar 19:21 - Güncelleme:
Brighton evinde kayıp
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton Hove & Albion ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. The Amex Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 3-1'lik skorla kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Trevoh Chalobah, 33. dakikada ve 82. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Skoru belirleyen gol ise 87. dakikada Crystal Palace'lı futbolcu Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Brighton'da forma giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PALACE'IN BÜYÜK HASRETİ BİTTİ

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brighton, 24 puanda kaldı. Brighton'a karşı 6 lig maçı sonra kazanan Crystal Palace, puanını 16'ya çıkardı.

Brighton, gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkan Crystal Palace ise Arsenal'i ağırlayacak.

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