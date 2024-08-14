Brighton genç yıldızı transfer etti

Brighton, Bundesliga ekibi FSV Mainz'den sağ kanat Brajan Gruda'yı transfer ettiğini açıkladı.

İngiliz ekibi, Brajan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, "Brajan ile çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Geçen sezon Bundesliga'da büyük bir etki yarattığını gördüm ve onun yeteneğine hayranım. Premier Lig farklı bir mücadele olacak ama Brajan'ın büyük potansiyelini geliştirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

20 yaşındaki Brajan, geçen sezon Mainz'da 28 Bundesliga maçında forma giyerek dört gol ve üç asistlik katkısıyla takımının küme düşmekten kurtulmasına yardımcı oldu.