Brighton ile Leicester City eşitliği bozamadı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, Leicester City'yi konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Brighton'ın iki golünü de penaltıdan 31 ve 55. dakikalarda Joao Pedro attı. Leicester City'nin gollerini ise 38. dakikada Stephy Mavididi ve 74. dakikada Caleb Okoli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brighton'ın 2; Leicester City'nin ise 8 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi. Brighton, 48 puana ulaşırken Leicester City de puanını 18 yaptı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Brighton, deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Leicester City ise Liverpool'u konuk edecek.