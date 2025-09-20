Brighton ile Tottenham yenişemedi

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Falmer Stadyumu'nda oynana maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Yakuna Minteh ile 1-0 öne geçti.

Brighton, 31. dakikada Yasin Ayari ile farkı ikiye çıkardı.

Tottenham 43. dakikada Richarlison ile ilk yarının skorunu belirledi. Devre arasına Brighton'un 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Konuk ekip 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Brigton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton maç fazlasıyla 5 puanla 14. sıraya yerleşti. Tottenham ise maç fazlasıyla 10 puana yükseldi ve Arsenal'in önünde 2. sıraya yükseldi.

Ligin sonraki haftasında Brihgton deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.