30 Kasım 2025 Pazar
Brighton, Nottingham Forest deplasmanında kazandı

Premier Lig'in 13. haftasında Brighton, Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kalarak takımına katkı verdi.

30 Kasım 2025 Pazar 19:38
Brighton, Nottingham Forest deplasmanında kazandı
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Maxim De Cuyper ve 88. dakikada Stefanos Tzimas kaydetti.

FERDİ'NİN PERFORMANSI

Brighton forması giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımı adına sahanın iyilerinden biri oldu.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Brighton, puanını 22'ye yükseltti ve ilk 4 mücadelesini sürdürdü. Nottingham'ın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 12 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Nottingham ise Wolves deplasmanına gidecek.

