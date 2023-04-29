Brighton, Premier Lig'de bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Brighton, karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 66'da Deniz Undav, 13 ve 26'da Pascal Gross ve 39 ile 48'de Danny Welbeck attı.

Brighton, Premier Lig'de ilk kez bir maçta 6 gol atma sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Brighton, Premier Lig'de 52 puana yükseldi. Wolverhampton ise 37 puanda kaldı.

Brighton, Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United deplasmanına gidecek. Wolverhampton sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.