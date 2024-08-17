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Spor

Brighton, Premier Lig'e farklı başladı

Premier Lig'in ilk hafta maçında Brighton, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Brighton, Premier Lig'e farklı başladı
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Premier Lig'in ilk hafta maçında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kaoru Mitoma, 56. dakikada Danny Welbeck ve 87. dakikada Simon Adingra kaydetti.

Everton'da Ashley Young, 66. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, sezona 3 puanla başladı. Everton ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Brighton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Everton, Tottenham deplasmanına gidecek.

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