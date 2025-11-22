İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Brighton son dakikalarda 3 puanı aldı

Premier Lig'in 12. haftasında Brighton, Brentford karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 20:16
Brighton son dakikalarda 3 puanı aldı
ABONE OL

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Brighton, Brentford'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Brighton Hove & Albion ile Brentford karşı karşıya geldi. Amex'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton, 2-1'lik skorla kazandı.

Brentford, 29. dakikada Igor Thiago'nun penaltı golüyle öne geçti.

Danny Welbeck, 71. dakikada skora eşitliği getirdi. Jack Hinshelwood, 84. dakikada Brighton'a 3 puanı getiren golü attı.

Igor Thiago, 90+4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Brighton, 19 puanla üst sıralara tırmandı. Brentford ise 16 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Nottingham'a konuk olacak. Brentford ise Burnley'i ağırlayacak.

