Brighton, uzatmalarla Newcastle'ı FA Cup'ın dışına itti

İngiltere FA Cup'ın 5. Turu'nda Newcastle ile Brighton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle ile Brighton 1-1 berabere kaldı. Normal süresi bu şekilde biten mücadele, uzatmalara gitti.

22. dakikada öne geçen Newcastle'ın golü penaltıdan Alexander Isak ile gelirken Brighton'ın golünü 44. dakikada Yankuba Minteh kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Newcastle'da Anthony Gordon, 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Brighton'da ise Tariq Lamptey 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

SON DAKİKALARDA GOL İPTALİ

Newcastle'da Fabian Schar'ın 90+3. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

UZATMALARDA WELBECK SAHNEDE

Bu sonuçla birlikte Brighton, İngiltere FA Cup'ta bir üst tura yükseldi ve son 8 takım arasına kaldı.