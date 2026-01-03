İSTANBUL 13°C / 12°C
Brighton'dan 6 maç sonra galibiyet

Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, sahasında Burnley'i 2-0 mağlup ederek ligde 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 20:18
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, Burnley'i konuk etti.

Amex Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton 2-0 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Georginio Rutter ve 47. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

Brighton, ligde 6 maç sonra ilk kez galibiyet aldı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton ligdeki puanını 28'e çıkarırken Brighton ise 12 puanda kaldı.

Brighton, ligin gelecek haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

