Brighton'dan ezber bozan hamle: Duran toplara MMA dokunuşu

İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton, duran toplardaki savunma zaaflarını geliştirmek adına sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Teknik direktör Fabian Hürzeler, takımın fiziksel mücadele gücünü artırmak için antrenmanlara bir MMA dövüşçüsü davet ettiklerini açıkladı.

BBC Radio 5 Live'a konuşan genç orta saha Jack Hinshelwood, kulüpte uygulanan yenilikçi antrenman yöntemlerinden övgüyle bahsederken, bu ilginç detayı da kamuoyuyla paylaştı. Konu hakkında basın toplantısında açıklama yapan Hürzeler, MMA dövüşçüsünün birkaç ay önce antrenmanlara katıldığını belirtti.

Genç teknik adam, bu kararın arkasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı:

"Duran toplar, bloklar ve Premier League'deki yeni trendler üzerine çok konuşuyoruz. Takımın sadece 'iyi oynayan' bir ekip olarak bilinmesini istemiyorum. Bire bir mücadelelerde daha dirençli olmalıyız."

"FİZİKSEL OLARAK GELİŞMEK ZORUNDAYIZ"

Hürzeler, özellikle duran toplarda yaşanan bire bir eşleşmelerde farklı spor dallarından ilham aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"MMA dövüşçülerinin işi bire bir mücadele kazanmak. Vücut kullanımı ve rakibi alt etme konusunda farklı teknikleri var. Biz de bu fikirlerden yararlandık. Özellikle daha uzun takımlara karşı fiziksel dezavantajımızı kapatmak için alternatif yollar arıyoruz."

Brighton'ın geçmişte duran toplarda domine eden bir takım olarak bilinmediğini ifade eden Alman çalıştırıcı, bu açığı kapatmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

PREMIER LEAGUE'DE YENİ TREND: İÇE KESİLEN KORNELER

Son yıllarda Premier League'de duran top kullanımlarında ciddi bir değişim dikkat çekiyor. Özellikle altıpas içine kesilen "inswinger" ortaların oranı hızla artmış durumda.

2018-19 sezonunda kornerlerin yüzde 41'i içe kesilirken, bu oran son sezonda yüzde 71'e kadar yükseldi. Arsenal ve Aston Villa gibi takımların öncülük ettiği bu strateji, birçok ekip tarafından benimsenmiş durumda.

Bu gelişim, ceza sahasında fiziksel temasın ve bire bir mücadelelerin önemini artırırken, Brighton'ın MMA destekli antrenman hamlesi de bu değişime verilen dikkat çekici bir yanıt olarak öne çıkıyor.

FARKLI YÖNTEMLER TREND HALİNE GELİYOR

Premier League'de teknik direktörlerin alışılmışın dışına çıkan yöntemleri yeni değil. Mikel Arteta daha önce oyuncularının dikkat seviyesini artırmak için antrenmanlarda profesyonel yankesicilerle çalışmıştı.