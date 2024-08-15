İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2024 Perşembe / 10 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6022
  • EURO
    36,9372
  • ALTIN
    2648.32
  • BIST100
    9889.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Brighton'dan golcü takviyesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Leeds United'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Georginio Rutter'i kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Brighton'dan golcü takviyesi!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Brighton, Leeds United'dan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Georginio Rutter'i kadrosuna katacak.

The Athletic'te yer alan habere göre, Brighton, 22 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini karşılayıp renklerine bağlayacak. (40 milyon sterlin, 46.7 milyon euro)

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rutter'in Leeds ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Leeds United'a geçen yaz transfer olan genç yıldız, İngiliz ekibinde 66 maçta 8 gol attı ve 18 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.