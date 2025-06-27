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Spor

Brighton'dan Joao Pedro kararı

Brighton, Newcastle United'ın Joao Pedro için yaptığı 60 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi. Oyuncu ile Chelsea de ilgileniyor.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Brighton'dan Joao Pedro kararı
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Brighton, golcü futbolcusu Joao Pedro'yu bırakmıyor.

60 MİLYON EURO'YA RET

Talksport'ta yer alan habere göre, Brighton, Joao Pedro için Newcastle United'dan 60 milyon euro değerinde bir teklif aldı. Pedro için 70 milyon euro bonservis belirleyen Brighton, bu teklifi kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından Newcastle United'ın Brezilyalı futbolcu için teklif yükseltmesi bekleniyor.

CHELSEA DE PEŞİNDE

Brezilyalı golcü ile Premier Lig'den Chelsea de ilgileniyor.

Brighton'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Joao Pedro, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

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